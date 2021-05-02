إصابة أكثر من 50 شرطيا واعتقال 250 فى أعمال الشغب بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وجرت أكثر من 20 مسيرة مختلفة فى العاصمة الألمانية أمس السبت، وكانت الغالبية العظمى منها سلمية. ومع ذلك، تحولت مسيرة يسارية ضمت 8000 شخص عبر حى نويكولن وكروزبرغ بالمدينة، والتى غالبا ما شهدت اشتباكات فى العقود الماضية، إلى أعمال عنف. ألقى المتظاهرون الزجاجات والحجارة على الضباط، وأحرقوا حاويات القمامة والواح الخشب فى الشوارع.

وقال ستيفان كيلم، نائب رئيس نقابة الشرطة فى برلين لوكالة الأنباء الألمانية : "ليس لدينا أى أرقام نهائية، ولكن فيما يتعلق بأكثر من 50 زميلا (شرطيا) مصابا وأكثر من 250 معتقلا، فمن الواضح أننا كنا بعيدين جدا عن عيد العمال السلمى".

ودان كيلم إلقاء الزجاجات والحجارة وإحراق الحواجز فى الشوارع، قائلا: "هذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بالتعبير السياسى، بل على انتهاك الحق فى التجمع لارتكاب جرائم خطيرة".

وتشهد معظم أنحاء ألمانيا حاليا حظر تجول ليلى بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. لكن الاحتجاجات السياسية والتجمعات الدينية معفاة من حظر التجول