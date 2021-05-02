نظام حساب المواطن الجديد www.ca.gov.sa الموعد وقيمة الاستحقاق للفرد والاسرة

نظام حساب المواطن الجديد الذي أقره البرنامج الخدم الكبير للمستفيدين من صرف الرواتب والمعاشات الشهرية، والذي تقرر أن يتم تطبيقه منذ ما يزيد عن ثماني سنوات حيث يتم في كل عام إضافة عدد من المميزات للتيسير على المستخدم كما يتم تطبيق عدد من الشروط، وذلك لضمان استحقاق الفرد المستفيد من الخدمة على النحو الأمثل وضمان ايضا أن يتم وصول الدعم لمستحقيه.

البرامج الخدمية من داخل المملكة العربية السعودية

برنامج حساب المواطن السعودي

تم إطلاق هذا البرنامج الخدمي بعد وضع الخطط الاقتصادية الحديثة لمستقبل المملكة “رؤية 2030” والتي كان من أساسيات الخطة هو رفع تصنيف المملكة والانطلاق في ركب التقدم العلمي والتكنولوجي لها ورفع الدعم عن العديد من الخدمات، وكان لرفع الدعم عدد من التأثيرات السلبية على المواطن البسيط حيث كان لرفع الدعم تأثير على ارتفاع الاسعار وخاصة اسعار المحروقات، وكذلك تأثر العديد من الوظائف الخدمية بهذه القرارات، وتم وضع هذا البرنامج لهذا السبب حيث يتم صرف مبلغ شهري للمتضررين ويتم احتسابه بآلية محددة.

تحديثات برنامج حساب المواطن الجديد

تم وضع عدد من شروط الاستحقاق للمستفيدين من البرنامج الخدمي الكبير وكان من أهمها أن يكون المسجل فيه سعودي الجنسية ولا يمتلك عقارات أو أراضي او مزارع، كما لا يكون المسجل بالبرنامج من أرباب دور الرعاية الاجتماعية أو السجون كما يجب ألا يسافر خارج المملكة لفترة تزيد عن ثلاثة شهور، وعدد من الاشتراطات الأخرى التي يتم إضافتها أو حذفها من الاشتراطات الاساسية للبرنامج، كما تم غضافة عدد من التحديثات على البرنامج.

شروط الاستحقاق في حساب المواطن تحديثات حساب المواطن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 45 عاما.

أن يكون مقيما بالمملكة بشكل كامل.

كما يجب ألا يكون له حيازات زراعية أو أملاك عقارية.

يجب ألا يستفيد من برامج اجتماعية أو خدمية أخرى. تعليق استقبال طلبات تسجيل جديدة في البرنامج لحين غشعار آخر ابتداء من 28 مارس 2020.

لابد من غثبات الاستقلالية للفرد المستفيد.

لابد من تحديث البيانات على حساب المواطن.

يكون الحد الأدنى لسن الاستقلالية 18 عاما مع إرفاق المستندات الخاصة (كعقد غيجار أو ايصال كهرباء).

مواعيد العمل اليومية في رمضان

يتم إتاحة أوقات عمل الموظفين على مدار اليوم بالأوقات العادية اما في شهر رمضان فينم احتساب أوقات العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، ثم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحا بأيام من الأحد إلى الخميس، على أن يتم الاتصال المباشر بالعاملين على رقم 19912.