قرض جديد من بنك الراجحي للسعودين والمقيمين وفترة سداد 5 سنوات

قرض جديد من بنك الراجحي ذات الاسم الأشهر في القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ولا نبالغ اذا قولنا في جميع أنحاء الوطن العربي، فأسم الراجحي اصبح علامة تجارية فريدة من نوعها في شتا أرجاء المملكة حيث توجد مؤسسة الراجحي في جميع الخدمات الميدانية التي يستخدمها شريحة عريضة من المواطنين في السعودية، ومن هذا المنطلق اصبح اسم الراجحي مركز واحد قلاع الاقتصاد السعودي ويأتي هذا بانتشار فروع بنك الراجحي في جميع محافظات ومدن المملكة، أما بمناسبة الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك للمواطن السعودي أو حتي المقيم المغترب الذي يعمل علي الأراضي السعودية يوجد عدة أنواع لـ قروض الراجحي، وذلك بناءً على احتياج الشخص، حيث يمكنه اختيار القرض أو التمويل حسب ما يتناسب مع احتياجاته، ويمكن لعملاء المصرف التقدم بطلب التمويل والحصول عليه من الساعة 9 صباحاً، وحتى 10 مساءً.

تمويل جديد من مصرف الراجحي للسعودين والمقيمين

كما يستطيع عميل مصرف الراجحي من خلال هذا البرنامج التمويل الجديد الحصول على أقصى حد ممكن للتمويل الإضافي مع الأخذ بعين الاعتبار أقساط هذا التمويل تكون متاحة لدية ولا تكون عائق أو حمل زائد عليه، وهذا البرنامج التمويل أيضا من مميزاته انه لا تكون في حاجه إلى أجراء عمليه سداد مبكر لتمويله الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز القسط الشهري النسبة المحددة من الراتب نظاميا، كما قام البنك بإصدار الكثير من أنواع بطاقات الصراف الرجحى لتناسب جميع احتياج المواطنين في التسوق أو تحويل الراتب آو الحساب الجاري، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم الشروط والمستندات المطلوبة لهذا التمويل فتابعونا.

شروط التمويل الجديد من بنك الراجحي

الشروط التي سوف يتم ذكرها لكم الآن تنطبق علي المواطن السعودي والمقيمين في المملكة وهذه هي البنود والشروط المطلوبة:

ألا يزيد العمر عن 65 عامًا (عند أجل الاستحقاق التمويل).

العمل لدى جهة عمل معتمدة مسبقًا من المصرف.

في حالة التمويل المشترك، ينبغي ألا يقل مجموع الدخل لطالب التمويل والمتضامن عن 10,000 ريالٍ سعودي.

تحويل الراتب إلى حسابك في مصرف الراجحي، مدعومًا بخطاب تحويل الراتب من جهة العمل.

في حالة التمويل المشترك يجب أن يكون لطالب التمويل والمتضامن حساب لتحويل الراتب لدى مصرف الراجحي.

ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و 70 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط).

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال والمتقاعد عن 1,900 ريال.

ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.

الأوراق الواجب توافرها مع العملاء

وسبق وان ذكرنا في عنوان المقال أن يمكنك الحصول على هذا القرض سيكون بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً (5 سنوات)، وهذه النوعية من القروض للمواطن السعودي والمقيم لابد إن يكون لها بعض الأوراق التي يجب أن تتوافر مع شخص طالب التمويل وهي:

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم. تعريف الراتب. تثبيت الراتب. نموذج طلب التمويل. خطاب التوظيف – عليه ختم الغرفة التجارية (بالنسبة للقطاع الخاص).

التقديم علي هذا القرض من بنك الراجحي

وسيقدم البرنامج الجديد من مصرف الراجحي صيغة لإعادة التمويل الملائمة لجميع الأشخاص وذلك يكون لتلبية احتياجات عملاء مصرف الراجحي وتسهيل حياتهم خاصة وأن العميل يبحث عن ما هو أفضل وأنسب له ، وبالتحديد تمويل بمبلغ أكبر وبنسب مرابحة أفضل، وكمان أتاحت أدارة البنك انه على الموقع الرسمي للبنك التقديم للحصول علي هذا القرض وهذا يكون بخطوات بسيطة جدا ولكن قبلها لابد أن تتوافر فيك الشروط التي ذكرنها من قبل.