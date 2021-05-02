وزارة الداخلية تدرج خدمة فرجت في تطبيق أبشر أفراد تعرف على خطوات التحقق من فواتير فرجت

خدمة فرجت هي وسيلة أمنة ومضمونة تتيح للمواطن والمقيم على الأراضي السعودية، التبرع للمحكوم عليهم في قضايا مالية ومساعداتهم في دفع ديونهم ومساعدتهم على الخروج من محبسهم، وهي من من أهم الخدمات التي تقدم خدمة مساعدة المسجونين بسبب الديون المالية المتراكمة علهم في مثل هذه الأيام الكريمة، يسعى أصحاب الأموال ومن يبحث عن أعمال خير في فك كرب مسجون بسبب ضيق ذات اليد، وأن يدخل البهجة والسرور على أسرته وأن يحضر عيد الفطر المبارك معهم وبين أولاده، وفيما يلي طريقة التسجيل وشروط التسجيل عبر خدمة فرجت.

الدخول على رابط أبشر أفراد وزارة الداخلية.

الدخول من الصفحة الرئيسية على خدماتي ومنها على خدمت فرجت.

أختيار التحقق من رقم الفاتورة وتسجيل رقم الفاتورة.

أختيار التحقق من رقم الفاتورة وسوف تظهر ما إذا كانت الفاتورة من الفئات المستحقة من الخدمة أم لا.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من السجناء المسجونين بسبب الديون المالية. يجب أن يكون المسجل من غير القادرين على السداد. يجب أن يكون المستخدم له حساب على منصة أبشر أفراد التابعة لوزارة الداخلية.

الدخول على رابط أبشر أفراد وزارة الداخلية.

تسجيل البيانات المطلوبة من المستخدم من اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على خدماتي ومنها على خدمة فرجت.

إدخال البيانات المطلوبة حتى يتم طلب المساعدة والتبرع في البرنامج.

خطوات التحقق من فواتير فرجت عبر أبشر أفرادتعرف على شروط التسجيل في خدمة فرجتطريقة التسجيل على منصة خدمة فرجت الإلكترونيةوزارة الداخلية السعودية

وزارة الداخلية هي من تمتلك البيانات المطلوبة لمن يرغب في السداد للمسجونين بسبب الأمور المالية، وهي التي أتاحت خدمة الدفع من قبل المتبرعين للسجناء عبر تطبيق أبشر أفراد، حتى يتمكن المتبرع من فعل الخير والتبرع دون عناء وعن طريق أمن ومضمون.