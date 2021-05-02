علم مراسل "دوت الخليج" في القاهرة، الأحد، أن مصر استأنفت العمل بسفارتها في العاصمة الليبية طرابلس.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن السفير المصري محمد ثروت سليم وصل أمس السبت إلى طرابلس ليتولى منصب القائم بأعمال السفارة المصرية.
وفي مارس الماضي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أكد فيها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع.
وقبل نحو 10 أيام، زار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ليبيا، للتأكيد على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ بهدف استكمال المسار السياسي حتى إجراء الانتخابات بنهاية العام.
وتم خلال الزيارة نفسها التوقيع على 11 وثيقة تعاون مشترك بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تسأنف العمل بسفارتها في العاصمة الليبية طرابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.