مصادر: بايدن يعتقد أن الطريق طويل أمام العودة للاتفاق النووي

أشارت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأميركي يعتقد أن "الطريق طويل" أمام بلاده للعودة لاتفاق 2015 مع إيران بشأن البرنامج النووي.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف اسمه، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن وخلال لقاء له مع مدير الاستخبارات الإسرائيلية يوسي كوهين، الجمعة، أكد أن الولايات المتحدة لا يزال أمامها طريق طويل في المحادثات مع إيران، قبيل التوصل إلى عودة تامة لاتفاق عام 2015.
ونقل الموقع تصريحات أخرى عن كوهين أشار فيها إلى أن الأخير قال لبايدن، إنه سيكون من الخطأ أن تعود الولايات المتحدة للاتفاق النووي بدون تحسينه.
وأكد بايدن خلال هذا اللقاء أن واشنطن ستستمر في التواصل مع إسرائيل بخصوص ملف المحادثات النووية الجارية مع إيران، وفقا لأكسيوس.
وكانت الخارجية الأميركية قد أشارت أيضا إلى أن أطراف المحادثات لا تزال بعيدة عن أي انفراجة وإن أمامها طريقا طويلا على الأرجح.
ويسعى الرئيس جو بايدن إلى العودة إلى الاتفاق بعدما انسحبت منه بلاده عام 2018 تحت إدارة سلفه دونالد ترامب وقررت إعادة فرض عقوبات على إيران. وردت طهران في العام التالي بخرق العديد من القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.
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