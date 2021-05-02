قتيل و4 جرحى بتفجير فى ريف الرقة السورية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالة بعض المصابين خطرة، وأن القتيل هو سائق الدراجة. وسبق أن شهدت البلدة عددا من الحوادث المماثلة، وكما فى كل تلك الحوادث، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها، لتبقى عمليات التفجير دون معرفة المسبب أو الأهداف.

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