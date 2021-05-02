مقتل 16 جنديا فى هجوم مسلح على وحدة عسكرية فى النيجر

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "16 جنديا نيجريا لقوا حتفهم فى هجوم مسلح على وحدة عسكرية قرب بلدة تيليا غرب النيجر".
وأضاف المصدر أنه "تم خطف جنديين آخرين من قبل مسلحين مجهولين".
وتأتى الحادثة بعد أيام على تأكيد وسائل إعلام محلية فى البلاد أنه تم القبض على النقيب سانى جوروزا، الذى يفترض أنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة فى 30-31 مارس.
وبينت وسائل الإعلام أنه تم تسليم جوروزا للسلطات فى نيامى، التى كانت قد أصدرت أمرا بتوقيفه.
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