الموعد التقربي لصرف مبالغ مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر رمضان ومتى تنزل المساعدات المقطوعة

موعد صرف مبالغ مقطوعة الضمان الاجتماعي هي اهم ما يشغل مواطني المملكة السعودية في الوقت الحالي، خاصة مع دخول الثلث الأخير من شهر رمضان 1442، حيث يأمل مستفيدي الضمان في صرف ونزول المعونة المقطعة قبل حلول عيد الفطر المبارك، ويجب التنوية إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على قدم وساق لتحقيق أمال مواطنيها من المستحقين لمقطوعة الضمان الاجتماعي، خاصة وقد صرح مصدر مسئول بأن الصرف لتك المساعدات سيكون قبل حلول عيد الفطر، وسنتناول من خلال هذا التقرير الموعد التقريبي لصرف مساعدة الضمان وأهم الشروط والضوابط لاستحقاق ل الإعانة المقطوعة.

الاستعلام عن موعد صرف واستحقاق المساعدات المقطوعة

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط للاستعلام عن المساعدات المقطوعة “مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث يمكن الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للتعرف غن مدى الاستحقاق لتلك المساعدات وموعد صرفها وإيداعها بحسابات المستفيدين، ويتم الاستعلام بالهوية الوطنية “السجل المدني ” ورمز التحقق، كما يمكن الاستعلام برقم الطلب، وذلك وفق الخطوات التالية:

موعد صرف وإيداع المساعدة المقطوعة لشهر رمضان

الأسر بدون عائل.

أسر الشهداء.

الأسر التي فقدت عائلها بسبب فيروس كورونا.

الأرامل والمطلقات بدون عائل.

الأسر أصحاب الدخل المحدود.

الأسر التي لديها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أسر الأيتام بدون كافل.

الأسر المستحقة والمستفيدة للمساعدة المقطوعة 1442

ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بخصوص المعونة المقطوعة لشهر رمضان المعظم “مكرمة رمضان”، حيث تقرر تخصيص مبلغ 1.9 مليار ريال سعودي يتعارف عليها المواطنين بمكرمة شهر رمضان، حيث تعود مواطني الملكة على صرفها في شهر رمضان من كل عام، ومع تخصيص تلك المبالغ الكبيرة، يأمل الكثير من مستفيدي الضمان أن يكون لهم نصيب من تلك الإعانة الرمضانية، لذا يتزايد البحث عن موعد نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي، والتي تقوم وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية بإعداد كشوف المستفيدين والمستحقين لها.