السعودية تكشف موعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج وتحدد الفئات المسموح لها

السعودية تكشف موعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج ، اعلن مصدر مسؤل بالمملكة العربية السعودية ان وزارة الداخلية اعتمدت رفع تعليق سفر المواطنين للخارج ويمكنهم السفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية ، وحددت الموعد النهائي ابتداءا من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 الجاري ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الفئات التي حددتها وزارة الداخلية السعودية التي تستطيع السفر الى خارج المملكة . الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة قامت الجهات الصحية المختصة بالمملكة بالسماح لبعض الفئات من المواطنين يمكنكم السفر للخارج وهم : المواطنين الذين تناولوا لقاح كوفيد 19 الجرعتين ، بالاضافة الى المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة بشرط ان يكون مر 14 يوما على الجرعة الاولي .

المواطنين الذين تعافوا من المرض فيروس كورونا المستجد بشرط أن يكون مر 6 اشهر على اصابتهم .

المواطنين اعمارهم اقل من 18 عاما ، بشرط ان يمتلك بوليصة تامين من البنك المركزى توضح تعافية من المرض .

المواطنين اعمارهم اقل من 8 اعوام لا يخضعون للفحص . الشروط الاحترازية التي حددتها السعودية الشروط الاحترازية التي حددتها السعودية قد أعلنت الجهات المختصة بالمملكة بعض الشروط الاحترازية التي تتبعها السعودية وهي : تطبيق الحجز المنزلى للمواطنين لمجة 7 ايام .

عمل الفحص التقني Pcr للمواطنين بعد نهاية مدة الحجر .

لا يتم اجراء الفحص للذين تقل اعامارهم عن 8 عاما .

يجب على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية .

ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

تطهير الايادي باستمرار واتباع تعليمات الصحية . وقد أوضحت وزارة الصحة بالسعودية انها تتابع الأمر بشكل مستمر وتشدد على ضرورة أتباع التعليمات والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر ، كما أوضحت ضرورة الالتزام بالقيود المفروضة من الدول التي يتم السفر اليها ، والأهتمام جيدا بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي عند السفر بسبب تفشي المرض اللعين في الدول الاخري . الوسوم

السعودية تكشف موعد رفع تعليق سفر المواطنين للخارج ، اعلن مصدر مسؤل بالمملكة العربية السعودية ان وزارة الداخلية اعتمدت رفع تعليق سفر المواطنين للخارج ويمكنهم السفر عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية ، وحددت الموعد النهائي ابتداءا من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 الجاري ، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الفئات التي حددتها وزارة الداخلية السعودية التي تستطيع السفر الى خارج المملكة . الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة قامت الجهات الصحية المختصة بالمملكة بالسماح لبعض الفئات من المواطنين يمكنكم السفر للخارج وهم : المواطنين الذين تناولوا لقاح كوفيد 19 الجرعتين ، بالاضافة الى المواطنين الذين تلقوا جرعة واحدة بشرط ان يكون مر 14 يوما على الجرعة الاولي .

المواطنين الذين تعافوا من المرض فيروس كورونا المستجد بشرط أن يكون مر 6 اشهر على اصابتهم .

المواطنين اعمارهم اقل من 18 عاما ، بشرط ان يمتلك بوليصة تامين من البنك المركزى توضح تعافية من المرض .

المواطنين اعمارهم اقل من 8 اعوام لا يخضعون للفحص . الشروط الاحترازية التي حددتها السعودية الشروط الاحترازية التي حددتها السعودية قد أعلنت الجهات المختصة بالمملكة بعض الشروط الاحترازية التي تتبعها السعودية وهي : تطبيق الحجز المنزلى للمواطنين لمجة 7 ايام .

عمل الفحص التقني Pcr للمواطنين بعد نهاية مدة الحجر .

لا يتم اجراء الفحص للذين تقل اعامارهم عن 8 عاما .

يجب على المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية .

ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات .

تطهير الايادي باستمرار واتباع تعليمات الصحية . وقد أوضحت وزارة الصحة بالسعودية انها تتابع الأمر بشكل مستمر وتشدد على ضرورة أتباع التعليمات والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر ، كما أوضحت ضرورة الالتزام بالقيود المفروضة من الدول التي يتم السفر اليها ، والأهتمام جيدا بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي عند السفر بسبب تفشي المرض اللعين في الدول الاخري .

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