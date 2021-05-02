مصر ستسأنف العمل بسفارتها في العاصمة الليبية طرابلس

علم مراسل "دوت الخليج" في القاهرة، الأحد، أن مصر ستستأنف العمل بسفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، فيما يجري استئناف كافة الترتيبات اللازمة الفترة المقبلة.

وفي مارس الماضي، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أكد فيها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع.

وقبل نحو 10 أيام، زار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ليبيا، للتأكيد على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ بهدف استكمال المسار السياسي حتى إجراء الانتخابات بنهاية العام.

وتم خلال الزيارة نفسها التوقيع على 11 وثيقة تعاون مشترك بين البلدين، توزعت على قطاعات مختلفة.