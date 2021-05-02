أميركا.. قتلى في إطلاق نار في أحد المطاعم

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار وقع في ساعة متأخرة من ليل السبت في مدينة غرين باي بولاية ويسكنسون الأميركية، الأحد.
ووفقا لموقع "إن بي سي"، ذهب القاتل لمطعم "داك كريك كيتشن" داخل فندق راديسون هوتيل قرب مدينة غرين باي مستهدفا أحد العاملين هناك.
لكن المشتبه به، الذي قتل لاحقا، لم يجد هدفه، فانتهى الأمر به بقتل زميلين لذاك الشخص، بينما تعرض ثالث لجروح خطيرة.
وقالت ميليندا دانفورث، مديرة الشؤون الحكومية في منطقة أونيدا التابعة للسكان الأصليين، التي تدير المطعم، إن ما يصل إلى سبعة أو ثمانية أشخاص ربما أصيبوا، لكنها لم تكن متأكدة من العدد الدقيق.
وأفرغت الشرطة غرف زوار الفندق وأخرجتهم للخارج، للسيطرة على الموقف.
وقال شاهد إن إطلاق النار بدأ في مطعم كازينو، وأوضح: "لقد خرجنا من جحيم حقيقي، نحن الآن بخير، ونتمنى النجاة لكل من أصيب".
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