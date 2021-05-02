ارتفاع قياسى لوفيات كورونا فى الهند خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وسجلت السلطات الصحية فى الهند، اليوم الأحد، 392.488 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالى إلى 19.56 مليون إصابة، وتسبب الفيروس حتى الآن فى 215.542 حالة وفاة فى الهند.

يأتى ذلك فى وقت فرضت فيه ولاية هندسة أخرى العزل العام، فيما تعجز منظومة الرعاية الصحية المثقلة بالأعباء عن استيعاب عدد الإصابات الهائل.

وتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمشارح ومحارق الجثث، حيث سجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة يومية على مدى أكثر من عشرة أيام متتالية. واضطرت أسر كثيرة للسعى بنفسها للحصول على الأدوية والأوكسجين.

وفرضت قرابة عشر ولايات وأقاليم فدرالية هندية شكلا من أشكال القيود، لكن الحكومة الفدرالية لا تزال عازفة عن فرض العزل العام على مستوى البلاد.

وأصبحت ولاية أوديشا بشرق الهند أحدث ولاية تفرض العزل العام لمدة أسبوعين، لتنضم بذلك إلى ولايات دلهى ومهاراشترا وكارناتاكا والبنغال الغربية. وفرضت ولايات أخرى حظر التجول الليلى أو العزل العام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، قد قال الشهر الماضى إنه ينبغى بذل كل الجهود لتفادى فرض العزل العام على مستوى البلاد.