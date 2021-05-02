الدفاع المدنى السعودى يحذر من هطول أمطار رعدية

جدة - نرمين السيد - دعت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى، المواطنين لتوخى الحيطة والحذر، لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداءً من يوم الغد حتى الجمعة الموافق 1442/9/25 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، تتأثر من هذه الأجواء مناطق (عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدى إلى جريان السيول، بينما ستكون الأمطار متوسطة فى مجملها على منطقة نجران. وأهابت المديرية العامة بالجميع توخى الحيطة من المخاطر المحتملة فى مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدنى المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى حفاظاً على سلامتهم.

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