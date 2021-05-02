حكومة انتقالية جديدة فى تشاد بمرسوم من المجلس العسكرى

جدة - نرمين السيد - عيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبى، الذى يرأس المجلس العسكرى المؤقت، فى مرسوم أربعين وزيراً وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





أعلن المتحدث باسم الجيش التشادى للتلفزيون الرسمى أن المجلس العسكرى الذى يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبى إتنو، شكّل الأحد حكومةً انتقاليةً. وعيّن نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبى، الذى يرأس المجلس العسكرى المؤقت، فى مرسوم أربعين وزيراً وسكرتير دولة، مع استحداث وزارة جديدة للمصالحة الوطنية. وكان محمد إدريس ديبى قد عين، الإثنين، البير باهيمى باداكيه رئيسا للحكومة الانتقالية.

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