السودان: سنتحمل خسائر كبيرة إذا أصرت إثيوبيا على ملء السد دون اتفاق

جدة - نرمين السيد - قال وزير الرى السودانى، الدكتور ياسر عباس، مساء اليوم الأحد، إن بلاده ستتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.





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