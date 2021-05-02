دعاء القنوت في الوتر مكتوب كاملا

دعاء القنوت في الوتر ضمن أدعية القيام في العشر الأواخر من رمضان 2021، بدأت الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وسيصادفنا فيها ليله القدر التي ذكر الله سبحانه وتعالي في كتابة العزيز، أنها خير من ألف شهر، فقال تعالي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)، لهذا نوفر لكم الآن دعاء القنوت مكتوب كاملا للدعاء به في أدعية ليلة القدر المباركة.

دعاء القنوت في الوتر مكتوب

يتم الشروع في ترديد دعاء قنوت في الوتر من كل ليلة، وجاء ذكر الدعاء في حديث الحسن بن علي وهو:

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك.

كما جاء في حديث آخر حديث علي زيادة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإذا دعا المسلم بزيادة فلا بأس، إن دعا بدعوات طيبة زيادة كله طيب، هذا قنوت الوتر يسمى قنوت الوتر، في الركعة الأخيرة الواحدة التي يوتر بها، بعدما يرفع من الركوع يرفع يديه ويقنت هذا القنوت، ويدعو بما يسر الله له من الدعاء.

دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

جاء ضمن أدعية العشر الأواخر من رمضان المبارك، كثيراً من الأدعية المباركة، لكن الدعاء الثابت الذي جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم، عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))، ويجب ترديده في أدعية ليله القدر حتي أخر أيام الشهر المبارك ضمن دعاء العشر الاواخر من رمضان حتي نهايتها ومعه دعاء القنوت في الوتر كاملا.