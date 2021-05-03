التسجيل في وزارة الدفاع السعودية لخريجين الجامعات الدفعة الجديدة 1442\2021

لقد تم فتح باب التقديم في وزارة الدفاع السعودية عام 1442\2021 حيث يبحث الكثير من الخريجين عن موعد التقديم والشروط التي وضعتها وزارة الدفاع للالتحاق الخريجين الجامعيين وحاصلين البكالوريوس بها ، حيث سيتم التسجيل والتقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم الشروط وطريقة التسجيل والتقديم بالوزارة الدفاع السعودية .الية التسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1442
يجب علي الخريجين الجامعات الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع السعودية التقديم مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وذلك لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالخريجين والمعلومات بداية من اليوم الأحد 2 من شهر مايو حتي يتم الإعلان عن الانتهاء من التقديم وفرز الطلبات .شروط التسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1442
لقد قامت وزارة الدفاع بوضع عدة شروط يجب الالتزام بها للقبول في وزارة الدفاع ويجب توافرها لدي الخريجين والمتقدمين للدفعة الجديدة ومن أهم هذه الشروط يجب توافرها هي :
- يجب أن يكون الخريج المتقدم سعودي الجنسية
- يجب أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والسير والسلوك الحسن
- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أي قضية متعلقة بالشرف والأمانة .
- يجب أن يكون سن المتقدم أقل من 27 عاما
- يجب أن يتناسب الطول والوزن للمتقدم
- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم
- يجب ألا يقل تقدير المتقدم العام في الكلية عن جيد
- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم انسحابه من الكلية أو المعاهد العسكرية
- يجب علي المتقدم النجاح في الكشف الطبي
- يجب علي المتقدم تجاوز الاختبارات البدنية
- يجب ألا يعاني المتقدم من الأمراض المزمنة
- يجب ألا يعاني المتقدم من الأمراض المعدية
- يجب ألا يسبق للمتقدم السفر خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوم
- لا يمكن إعادة أي من الكشف الطبي أو اختبار اللياقة التي يقوم بها المتقدم
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لقد تم فتح باب التقديم في وزارة الدفاع السعودية عام 1442\2021 حيث يبحث الكثير من الخريجين عن موعد التقديم والشروط التي وضعتها وزارة الدفاع للالتحاق الخريجين الجامعيين وحاصلين البكالوريوس بها ، حيث سيتم التسجيل والتقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم الشروط وطريقة التسجيل والتقديم بالوزارة الدفاع السعودية .الية التسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1442
يجب علي الخريجين الجامعات الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع السعودية التقديم مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ، وذلك لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالخريجين والمعلومات بداية من اليوم الأحد 2 من شهر مايو حتي يتم الإعلان عن الانتهاء من التقديم وفرز الطلبات .شروط التسجيل في وزارة الدفاع السعودية 1442
لقد قامت وزارة الدفاع بوضع عدة شروط يجب الالتزام بها للقبول في وزارة الدفاع ويجب توافرها لدي الخريجين والمتقدمين للدفعة الجديدة ومن أهم هذه الشروط يجب توافرها هي :
- يجب أن يكون الخريج المتقدم سعودي الجنسية
- يجب أن يتمتع المتقدم بالسيرة الحسنة والسير والسلوك الحسن
- يجب أن يكون المتقدم لم يسبق له أي قضية متعلقة بالشرف والأمانة .
- يجب أن يكون سن المتقدم أقل من 27 عاما
- يجب أن يتناسب الطول والوزن للمتقدم
- يجب ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم
- يجب ألا يقل تقدير المتقدم العام في الكلية عن جيد
- يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم انسحابه من الكلية أو المعاهد العسكرية
- يجب علي المتقدم النجاح في الكشف الطبي
- يجب علي المتقدم تجاوز الاختبارات البدنية
- يجب ألا يعاني المتقدم من الأمراض المزمنة
- يجب ألا يعاني المتقدم من الأمراض المعدية
- يجب ألا يسبق للمتقدم السفر خارج المملكة العربية السعودية أكثر من 90 يوم
- لا يمكن إعادة أي من الكشف الطبي أو اختبار اللياقة التي يقوم بها المتقدم
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