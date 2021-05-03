خطوات تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة إلكترونيًا في السعودية 1442

يبحث عدد من المواطنين عن خطوات تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة إلكترونيًا عبر منصة الهيئة العامة للزكاة والدخل 1442. على جميع المكلفين بالضريبة. حيث تفرض المملكة ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع والخدمات بكل مراحل الإنتاج والتوزيع. حيث يدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع التي يشتريها. وتدفع المنشآت للحكومة الضريبة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين وتسترد المنشآت الضريبة التي دفعتها لمورديها .

تقديم الإقرار الضريبي للقيمة المضافة إلكترونيًا في السعودية 1442

تقديم الإقرار الضريبي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة. ويمكن للمستفيد الخاضعين لضريبة القيمة المضافة تقديم التقرير إلكترونيًا بسهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول مباشرة لموقع الهيئة العامة للزكاة والدخل

تسجيل الدخول لحسابكم بالهيئة ثم الدخول بشكل مباشر والنقر على أيقون الضرائب غير المباشرة

ثم قم بالنقر على الإقرارات الضريبية ثم النقر على إقرارات ضريبة القيمة المضافة

ابدئي بالبحث على الإقرارات الجاهزة للتعبئة وتعبئتها والتقديم

سوف تستلم إشعارًا لتقديمك لإقرار ضريبة القيمة المضافة.

لابد من توفير بيانات لإجمالي المبيعات

لابد من توفير بيانات عن إجمالي المشتريات

لابد من تقديم الإقرار الضريبي شهريًا أو كل ثلاثة أشهر

أن يكون المستفيد مسجلًا بضريبة القيمة المضافة.

شروط تقديم الإقرار الضريبي 1442

يتم تقديم الإقرارات للهيئة إلكترونيًا. وذلك يكون عن كل فترة ضريبية بموعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة المتعلقة بالإقرار الضريبي المُقدم:

يتم تقديم الإقرار الضريبي شهريًا بالنسبة للمنشآت التي تتجاوز التوريدات من السلع سنوياً عن 4 مليون.

ويتم تقديم الإقرار الضريبي كل ثلاث أشهر لجميع المنشآت الأخرى

ويمكن تقديمه شهريًا بعد موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

طريقة تعديل الإقرار الضريبي

تعديل الإقرار الضريبي هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من التعديل الذاتي للإقرار الضريبي الذي سبق تقديمه بإتباع الخطوات الآتية: