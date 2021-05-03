عاجل.. الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة مفخخة استهدفت جنوب المملكة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية. وتواصل مليشيا الحوثى الإرهابية فى اليمن، تهديد الأمن الداخلى وأمن دول الجوار، بعملياتها التى تستهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية.

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