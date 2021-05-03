نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء الرسول ليلة القدر .. مؤثر ومُبكي أدعية مُباركة بصوت الشيخ محمد جبريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء الرسول ليلة القدر المباركة في أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021، جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم ونقلاً عنه كثيراً في فضل هذه الليلة المباركة، وكذلك علامات ليله القدر التي يطلع بعدها شمساً بلا شعاع، وتكون من الليالي الخفيفة واللطيفة لانتشار الملائكة ونزولهم للأرض، فلنتحراها وندعو اللهم بلغنا ليلة القدر يارب، ونرفق لكم الآن دعاء ليلة القدر للدعاء به كما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم.

دعاء الرسول ليلة القدر

جاء ضمن دعاء الرسول في ليله القدر عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))، لهذا لنكثر من هذا الدعاء المبارك في هذه الليالي المباركة، ونتحرى فضلها.

كما جاء في فضل هذه الليلة المباركة الكثير والكثير، وكما جاء في محكم التنزيل، قول الله سبحانه وتعالي: قال تعالي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5).

دعاء ليله القدر محمد جبريل

نوفر لكم الآن دعاء ليلة القدر طويل من الشيخ محمد جبريل للدعاء به في هذه الليالي المباركة.

ادعية ليلة القدر العشر الأواخر من رمضان

نوفر لكم الآن بعضاً من أدعية العشر الاواخر من رمضان للدعاء بها ضمن دعاء ليلة القدر مكتوب طويل للدعاء به.

دعاء ليلة القدر 2021، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم أرفع عنا الوباء، والداء، والغلاء، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان.

اللهم أرزقنا فيه الخير والبر والتقوي، ومن العمل ما ترضي.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمنا وترحم موتانا.

اللهم يا جبار أجبرنا وداو كسرنا، وأجبر خواطرنا.

اللهم إني أستعيذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان، ومن شر الخبث والخبائث.

بشأن التعبد والقيام، فعن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)). رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760)، ولا ننسي الإكثار من دعاء الرسول ليلة القدر في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 1442.