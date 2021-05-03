- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف شاغرة للخريجين في شركة الاتصالات بالسعودية | مواعيد التقديم 1442 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تُقدم الحكومية السعودية لمواطنيها جميع سُبل العمل، وتوفر للخريجين خدمة التقدم لوظائف في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة فيروس كورونا، وبالنسبة لأحوال الاقتصاد في البلاد، فتُعلن شركة الاتصالات “STC” بالسعودية عن توافر فُرص عمل لذوي الخبرة عن “وظائف إدارية” عبر موقعها الرسمي، والعمل بدوام يومي في الرياض، ويُشترط أن يكون المُتقدم حاصل على البكالوريوس.
موعد التقديم في شركة الاتصالات بالسعودية
حددت شركة الاتصالات عن موعد فتح باب التقدُم لوظائف شاغرة في “STC” بدءاً من يوم 29 أبريل، تُعلن الشركة عن التقدُم وفقاً للشروط المطلوبة، وسيكون الاختيار واقع على من لهُم الأولوية في الوظيفة من هنـا رابط الالتحاق.
الوظائف المُتاحة في شركة الاتصالات بالسعودية
جاءت وظائف شركة الاتصالات بالسعودية المُتاحة على النحو التالي:
- التقدُم لوظيفة مُدير أسواق “رأس المالية” لذوي الخبرة، ويُشترط أن يكون المُتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية.
- التقدُم لوظيفة “مُحلل حسابات” على أن يكون المُتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في “المُحاسبة”.
نُبذة عن شركة الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات السعودية واحدة من أكبر الشركات التي توفر لعُملائها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، كما تُساهم بشكل كبير في أن تكون الأفضل، وتسعى للتطور والابتكار ومواكبة العصر، ومن أهم خدماتها:
- خدمات الاتصالات.
- خدمات المدفوعات الرقمية.
- خدمات الأمن السيبراني.
- خدمات خاصة بمجالات رقمية حديثة.
- خدمات الإعلام الرقمي.
- خدمات تقنية المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف شاغرة للخريجين في شركة الاتصالات بالسعودية | مواعيد التقديم 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.