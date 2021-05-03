وظائف شاغرة للخريجين في شركة الاتصالات بالسعودية | مواعيد التقديم 1442

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محمد سياف - ابو ظبي - تُقدم الحكومية السعودية لمواطنيها جميع سُبل العمل، وتوفر للخريجين خدمة التقدم لوظائف في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة فيروس كورونا، وبالنسبة لأحوال الاقتصاد في البلاد، فتُعلن شركة الاتصالات “STC” بالسعودية عن توافر فُرص عمل لذوي الخبرة عن “وظائف إدارية” عبر موقعها الرسمي، والعمل بدوام يومي في الرياض، ويُشترط أن يكون المُتقدم حاصل على البكالوريوس.

موعد التقديم في شركة الاتصالات بالسعودية

حددت شركة الاتصالات عن موعد فتح باب التقدُم لوظائف شاغرة في “STC” بدءاً من يوم 29 أبريل، تُعلن الشركة عن التقدُم وفقاً للشروط المطلوبة، وسيكون الاختيار واقع على من لهُم الأولوية في الوظيفة من هنـا رابط الالتحاق.

الوظائف المُتاحة في شركة الاتصالات بالسعودية

جاءت وظائف شركة الاتصالات بالسعودية المُتاحة على النحو التالي:

التقدُم لوظيفة مُدير أسواق “رأس المالية” لذوي الخبرة، ويُشترط أن يكون المُتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والمالية.

التقدُم لوظيفة “مُحلل حسابات” على أن يكون المُتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في “المُحاسبة”.

نُبذة عن شركة الاتصالات السعودية

شركة الاتصالات السعودية واحدة من أكبر الشركات التي توفر لعُملائها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، كما تُساهم بشكل كبير في أن تكون الأفضل، وتسعى للتطور والابتكار ومواكبة العصر، ومن أهم خدماتها: