بوابة نظام نور النفاذ الوطني الموحد 1442 noor results وخطوات استخراج شهادة طالب

ننشر رابط بوابة نظام نور النفاذ الوطني الموحد لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات إشعارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442هـ، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب كافة المدارس بجميع مراحل التعليم العام “الابتدائية – المتوسطة – الثانوية” عن نشر نتائج الطلاب عبر موقع نور لنتائج الطلاب 1442، حيث يمكن استخراج شهادات الطلاب والطالبات في الوقت الحالي من حساب نظام نور لولي الأمر 1442 أو من حساب الطالب الشخصي في برنامج نور التعليمي عن طريق تعبئة حساب أبشر البيانات الشخصية عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية “نفاذ”، ومن خلال ثقفني يمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتيجة طالب عبر نفاذ بشكل يسير ومفصل، لكي يتمكن الجميع من الإطلاع على النتائج دون الحاجة لموقع نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق noor results الرسمي.

بوابة نظام نور النفاذ الوطني الموحد

انتظر الطلاب والطالبات وأولياء أمور الطلاب إطلاق وتفعيل رابط دخول نظام نور بالهوية الوطنية فقط لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني عبر موقع نظام نور بدون رقم سري الرسمي المقرر إطلاقه من جانب وزارة التعليم عام، حيث كان من المقرر أن يتم تفعيل نظام نور بالسجل المدني لولي الأمر أو الطالب فور الانتهاء من رصد درجات جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية.

ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك رسمياً من جانب الوزارة، ولم يتم تفعيل رابط تسجيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط حتى الآن، ومن المحتمل ألا يتم تفعيله هذا العام، حيث فعلت الوزارة رابط بوابة النفاذ الموحد في شاشة نظام نور الصفحة الرئيسية، لكي يتمكن ولي الأمر الفاقد لإحدى بيانات دخول نظام noor من الدخول إلى الحساب الشخصي لاستخراج شهادات الأبناء.

خطوات استخراج شهادة طالب عبر بوابة نفاذ

يتم استخراج نتائج الطلاب إشعارات الفصل الثاني عن طريق نظام نور المركزي أو من خلال منصة مدرستي التعليمية في حال تم الإعلان عن ذلك من خلال المدرسة التابع لها الطالب، وفي حال الرغبة في دخول موقع نور ولم يكن لديك بيانات الحساب الشخصي في النظام، فعليك الدخول من خلال تعبئة بيانات حساب أبشر عبر بوابة نفاذ الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول نظام نور للنتائج (noor.moe.gov.sa) الرسمي. النقر على “الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد”. تعبئة اسم المستخدم + كلمة السر (بيانات حساب أبشر)، ثم كتابة رمز التحقق المرئي، ثم النقر على تسجيل الدخول. سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل في ابشر تحتوي على كلمة المرور المؤقتة. قم بكتابة كلمة المرور المؤقتة في الخانة المخصصة لذلك، ثم النقر على “متابعة”.

موقع نظام نور النفاذ الوطني الموحد لاستخراج الشهادات

بعد اتباع الخطوات الموضحة بالسابق، سيتم تحويل المستخدم تلقائياً إلى نظام نور نتائج الطلاب في حال كانت البيانات صحيحة لاستخراج الشهادة للطالب أو الطالبة، ومن يرغب في الإطلاع على خطوات دخول نظام نور من خلال النفاذ الوطني الموحد لاستخراج شهادة طالب في نظام نور 1442، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

نتائج نظام نور لولي الأمر 1442

حتى لا يتم البحث كثيراً من جانب ولي أمر الطالب عن موقع نظام نور برقم الهوية فقط المنتظر تفعيله، فيجب العلم أنه قد تم تفعيل بوابة نفاذ وربطها بنظام نور التعليمي باعتبارها بديلاً لموقع نور بالهوية ورمز التحقق فقط لحين إشعار أخر من وزارة التعليم السعودية، لذلك يجب على ولي الأمر الراغب في استخراج شهادة طالب الآن أن يقوم بالدخول إلى بوابة نظام نور النفاذ الوطني الموحد واتباع الخطوات الموضحة لاستخراج الشهادات.

وزارة التعليم عام

أعلنت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن اعتزامها إطلاق نسخة نسخة من منصة مدرستي التعليمية من أجل دعم مراحل أو مستويات الطفولة المبكرة، وقد أطلقت الوزارة استفتاء من خلال الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاختيار اسم المنصة الجديدة، وقد فعلت خدمة التصويت على الأسماء المقترحة التالية (أطفال مدرستي – طفولة مدرستي – مدرستي للطفولة المبكرة)، ويمكنكم المشاركة في التصويت من خلال

#استفتاء |

تعتزم #وزارة_التعليم إطلاق نسخة من #منصة_مدرستي لدعم مراحل الطفولة المبكرة، ورغبة في مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم في اختيار اسم للمنصة؛ نأمل التصويت على أحد الخيارات المقترحة: — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 29, 2021

الرسمي.