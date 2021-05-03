سامسونج جالكسي A72 واهم مميزات وسعر الهاتف والصور الخاصة للهاتف

سامسونج جالكسي A72 من اهم الهواتف التي أصدرتها سامسونج والتي أعلنت عنه شركه سامسونج عن طريق صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن سامسونج جالكسي A52 الجديد بسعر مثير، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف عن اهم مميزات الهاتف بالتفصيل وسعره الحالي من خلال هذه المقالة.

مميزات سامسونج جالكسي A72

كما تم الإعلان عن اهم مميزات الهاتف الرائعة والتي سوف نقوم بشرحها لكم بالتفصيل من خلال الأتي:

أبعاد الهاتف 165×77.4×8.4 ملي وبوزن 203 جرام.

الهاتف يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو حتي الجيل الخامس.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك مع طبقه مطليه للحماية من الخرابيش.

الهاتف مضاد للغبار والماء معتمد بشهاده.

شاشه الهاتف من نوع super amoled plus كما في هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 وتأتي بمساحه 6.7 بوصه بدقه 1080×2400 بكسل ودعمها بمعدل بكسلات يصل إلى 393 بكسل مع أبعاد عرض 20:9 وذلك لعرض محتوي افضل مع طبقه حماية من نوع corning gorilla glass من الجيل الخامس.

سعه الهاتف تأتي بإصدارين وهما:

الإصدار الأول بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا. الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

يمكن تزويد الهاتف كارت 1 تيرا بوضعه مكان الشريحة الثانية.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 720g بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسومي اخر من نوع adreno 618 كما في سامسونج جالكسي آم 51.

الكاميرا الخلفية للهاتف بارزه قليلا عن الظهر ومزوده بأربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 64 ميجا والثانية بدقه 8 ميجا والثالثة بدقه 12 ميجا بكسل والرابعة بدقه 5 بكسل بالإضافة لدعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 32 بكسل.

الهاتف يدعم معظم الاستشعارات.

السماعات الخارجية بصوت استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبح وبصمه وجهه.

البطارية بحجم 5000 أمبير وتدعم شاحن بقوه 25 وآت.

ألوان الهاتف الأزرق والأبيض والأسود والبنفسجي.

عيوب هاتف a72

كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف وهي كالاتي:

السعر غالي بالنسبة لمعالج الهاتف.

لا يأتي مع العلبة سماعه أذن.

الخامات المصنوع منها الهاتف بلاستيك.

سعر سامسونج جالكسي A72

كما تم الإعلان عن سعر الهاتف للإصدارين وهما: