إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بحالات اختناق فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أصيب مساء، اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين بالرصاص الحى والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيتا جنوب نابلس، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى البطن وصفت حالته بالمتوسطة و3 آخرون بالرصاص الحى فى الأقدام، وصفت حالتهم بالطفيفة وآخر بالرصاص الحى فى الساعد حالته أيضا طفيفة. وكانت اندلعت مواجهات مع القوات الإسرائيلية التى اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للرصاص والغاز المسيل للدموع، كما داهمت عدة محال تجارية ومنازل واستولت على أجهزة تسجيل الكاميرات منها. وقال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، إن امرأة فلسطينية قُتلت وأصيب إسرائيليان بجروح خطيرة فى حادثى إطلاق نار منفصلين فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد.

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