“الآن علي بوابة النفاذ الوطني” نتائج نظام نور جميع المراحل من الجوال، يقوم العديد من الأشخاص من الطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن ظهور نتائج المراحل الدراسية في نظام نور التعليمي، وذلك بعد القرارات التي صرح بها المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن قرب الانتهاء من أعمال إعلان نتائج الطلاب التابعة للمرحلتين المتوسطة والثانوية على موقع نظام نور التعليمي، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كل ما يخص الاستعلام عن نتائج المراحل الدراسية في نظام نور المركزي التعليمي.

بوابة النفاذ الوطني الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية في نظام نور

قام وزير التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بالتصريح عن قرب موعد اعتماد نتائج المراحل المتوسطة والثانوية في موقع نظام نور التعليمي، حيث صرح أن الوزارة تقوم حاليًا على تنشيط عمليات تقديم نتائج الطلاب من خلال موقع نظام نور التعليمي، حتى يتم التسجيل الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتائج الخاصة بالاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والثانوية من المنزل.

ولا داعي للحاجة بالذهاب إلى المدرسة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا و منع الاختلاط والتجمعات، والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن نتائج الصفوف الأول والثاني الابتدائي، و يتم الانتظار للإعلان عن باقي الصفوف الدراسية، وسوف نعرض لكم طرق ووسائل الاستعلام عن هذه النتائج إلكترونيًا عن طريق الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور التعليمي

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية الخاصة بالطلاب بكل سهولة من خلال موقع نظام نور التعليمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى موقع نظام نور الرسمي التعليمي.

يتم الدخول على خانة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

يتم اختيار الفصل الدراسي الخاص بالطالب والسنة الدراسية.

يتم تعيين الإدارة التعليمية واسم المدرسة الخاصة بالطالب.

البدء في كتابة كافة المعلومات اللازمة حتى يتم الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية الخاصة بالطلاب.

تحتوي البيانات على اسم الطالب الرباعي ورقم الهوية، واسم المدرسة وغيرها من البيانات التي تكون موجودة أمامكم على الشاشة.

موعد إعلان نتائج الاختبارات النهائية الطلاب في نظام نور التعليمي

في الساعات الماضية قام نظام نور التعليمي بالإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية الخاصة بالصف الأول والثاني الابتدائي، أما بالنسبة لبقية الصفوف الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة من هذه اللحظة.

وبهذا نكون قد قدمنا إليكم كل ما يخص الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور التعليمي 1442 وسوف نوافيكم بكل جديد.