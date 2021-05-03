وزارة الداخلية رفع تعليق السفر للخارج الموعد والفئات المسموح لها بالسفر

وزارة الداخلية رفع تعليق السفر، يبحث الكثير من الراغبين في السفر للخارج، عبر محركات البحث “google” عن موعد تفعيل القرار، حيث أن قرار رفع تعليق السفر، يهم فئات كثيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بأن القرار سيكون مفعل بدايةً من يوم الاثنين الموافق 17 مايو 15 من شول 1442 هجرياً، وقد حددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن من هم الفئات التي سيطبق عليها القرار، وكانت المملكة قد أخذت كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة عالمياً، في صالات السفر والمطارات وكافة المنافذ البحرية والبرية والجوية، للحفاظ على المواطنين المسافرين من المملكة والقادمين إليها، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن هذه الإجراءات كان قرار تعليق السفر للخارج، وهذا القرار جاء لعدم انتشار فيروس كورونا في المملكة وإمكانية السيطرة عليه، وفيما يلي عبر هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على موعد سريان القرار، ومن هم الفئات المسموح لها بالسفر.

وزارة الداخلية رفع تعليق السفر

جاء القرار بمثابة مفاجئة سارة لكثير من المواطنين الراغبين في السفر، ولذلك يتابع المواطنين بالمملكة باهتمام بالغ موعد تفعيل القرار، ومن هم الفئات التي سيسمح لها بالسفر بناءً على ذلك.

موعد رفع تعليق السفر للخارج

ذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن موعد تفعيل وسريان القرار سيبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 5 من شوال 1442 هجرياً، 17 من مايو 2021 ميلادياً.

المواطنين الذين تم تحصينهم ضد فيروس كورونا وتلقوا الجرعتين كاملتين.

المواطنين الذين أخذوا جرعة لقاح فيروس كورونا لمرة واحدة بشرط مرور 14 يوم على تحصينهم بالجرعة الأولى وكما يأتي حسب تطبيق توكلنا.

المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بشرط ألا تزيد مدة الإصابة عن 6 أشهر وبحسب ما سيظهره تطبيق توكلنا.

من يق أعمارهم عن 18 سنة ويقدموا بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي.

من هم الفئات المسموح لها بالسفر؟