رابط نتائج التمهيدي 2021 .. نتائج الثالث المتوسط 2021 تمهيدي وخارجي في العراق عبر موقع نتائجنا

رابط نتائج التمهيدي 2021،يترقب الطلاب في الثالث متوسط العراق إعلان نتائج التمهيدي 2021 الثالث متوسط والتي تأخر رفعها عبر المواقع التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يطمح الطلاب الاستعلام عن معدل النجاح و مجموع الدرجات في الامتحانات التي تم عقدها في الفترة السابقة وسط إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا .

رابط نتائج التمهيدي 2021

انتهت الامتحانات التمهيدية للثالث متوسط 2021 منذ أكثر من أسبوعين ولم تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية حتى هذه اللحظات نتائج الثالث متوسط 2021 التمهيدي الخارجي وأكدت مصادر في الوزارة أن سبب تأخير إعلان النتائج أنه لم يتم الانتهاء حتى هذه اللحظات من تصحيح أوراق الامتحانات ليتم رصدها ورفع الدرجات عبر مواقع إعلان النتائج مثل نتائجنا وناجح وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

نتائج الثالث المتوسط 2021 تمهيدي خارجي

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة نجاح الصف الثالث متوسط 2021 مرتفعة للغاية وتفوق الأعوام السابقة بنسبة نجاح تصل إلى 90%، والجدير بالذكر أن الامتحانات التمهيدية للثالث متوسط والسادس الإعدادي انتهت 14 أبريل الماضي في جميع المحافظت العراقية بغداد والقادسية والسليمانية والأنبار ونينوى ودكوك و كركوك و بابل ونينوى والبصرة وباق مدن العراق .

رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 تمهيدي العراق

ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الثالث متوسط من قبل وزير التربية والتعليم العراقية قريبا وبعدها سيتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية العراقية الوسمي وموقع نتائجنا الذي اعتاد على رفع نتائج الثالث متوسط 2021 تمهيدي خارجي حيث سيكون بإمكان الطلبة من الدخول إلى الموقع واختيار المحافظة التابع لها وتنزيل أسماء الناجحين في الثالث متوسط 2021 عبر جوجل درايف ، وأما إذا كان الاستعلام عن طريق موقع وزارة التربية الرسمي فإنه سيكون من خلال كتابة رقم المقعد الامتحاني للطالب والضغط على عرض النتيجة .