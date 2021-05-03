أوامر ملكية جديدة اليوم الاثنين بتاريخ 20 رمضان 1442 من خادم الحرمين الشريفين

تم إصدار أوامر ملكية جديد اليوم الاثنين بتاريخ العشرون من شهر رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 3 مايو للعام الميلادي الجاري من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وذلك بتعيين مساعداً لوزير التجارة ونائباً له، وتعيين محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية، وتعيين رئيساً جديداً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتعيين مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال ثقفني نوفر قائمة بالأسماء الجديدة التي تم تعيينها والمعفاة من الخدمة بأوامر ملكية صادرة بتاريخ اليوم.

أوامر ملكية جديدة اليوم

أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس الأخبار الملكية” بشكل رسمي مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بتاريخ 3 مايو 2021م الموافق لتاريخ 20 رمضان 1442هـ عن صدور عدداً من الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- بالتعيين والإعفاء لعدداً من الأسماء بالمملكة العربية السعودية، والتي يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لمقام خادم الحرمين الشريفين على رتبة وزير. أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن العزيز رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان بن عبد العزيز الغير ربحية. أمر ملكي جديد بتعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. تعيين معالي الأستاذ فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية. تعين معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على مرتبة وزير. تعيين معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. إعفاء معالي الدكتور أحمد بن محمد أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. تعيين معالي المهندس أحمد بن محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية على المرتبة الممتازة. تعيين معالي الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة. تعيين الأستاذ بدر بن عبد المحسن بن عبد الله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

الأوامر الملكية 1442

بعد أن تم الإعلان عن صدور الأوامر الملكية الجديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر وكالة الأنباء السعودية بشكل رسمي اليوم الإثنين، فيتم إبلاغ الأمر الملكي للجهات المختصة من أجل اعتماده وتنفيذه، ومن يرغب في الإطلاع على نص الأوامر الملكية الصادرة اليوم عبر وكالة واس الأخبار الملكية، يمكنه ذلك الآن عن طريق موقع ثقفني.