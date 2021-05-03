عاجل أوامر ملكية اليوم بالمملكة العربية السعودية إعفاءات وتعيينات هامة 1442

بعض الأوامر الملكية العاجلة اليوم التي صدرت بتاريخ 21/9/1442 هجرياً، وتاريخ 3/5/2020 ميلادياً، وذلك بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الإثنين، حيث أنه تم تعيين الدكتور خالد السبتي رئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن الدكتور خالد السبتي كان نائباً لوزير التعليم السابق الأمير فيصل بن عبد الله، ثم تم تم تعيينه وزير التعليم العالي حتى تم دمجها مع وزارة التعليم عام 1436:

وقامت الأوامر الملكية أيضاً بتعيين معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وايضاً تعيين معالي فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزير للاقتصاد والتخطيط، وأيضاً توجد أوامر ملكية أخرى تمت بتعيينات وإعفاءات لبعض الوزراء اليوم بأمر ملكي عاجل.

أوامر ملكية عاجلة اليوم بالسعودية 1442

ومن الأوامر الملكية التي صدرت اليوم هي:

تعيين المهندس احمد محمد بن علي الصويان محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

تعينن الدكتورة إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

تعيين بدر عبد المحسن بن هداب مساعداً لوزير التجارة.

إعفاء الدكتور احمد بن محمد بن احمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة تقويم التعليم والتدريب.

أمر ملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مستشار خاص لخادم الحرمين الشريفين، وذلك بمرتبة وزير.

إعفاءات وتعيينات بأوامر ملكية بالسعودية اليوم 1442

تتجه المملكة العربية السعودية لبعض الأوامر الملكية بين فترة لأخرى، وذلك من خلال بعض التعيينات والإعفاء من بعض المناصب، حيث ارتكزت اليوم الأوامر الملكية عن نسبة تغييرات طفيفة في المناصب التي تخص بعض المقيمين بها، وذلك في وزارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، ووزارة التجارة، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأيضاً تعينات في الحكومة الرقمية، وفي انتظار صدور بعض الأوامر الملكية الأخرى بالمملكة العربية السعودية.