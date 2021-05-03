شاومي أم أي 11 لايت الجديد و اهم مواصفاته الرائعة وسعره مثير جدا

شاومي أم أي 11 لايت من اهم واحدث الهواتف التي تم إصدارها من شركه شاومي والتي أعلنت عنه شاومي عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن هاتف شاومي xiaomi redmi 9t بمميزات رائعه وسعر مثير وعن هاتف شاومي بوكو poco m3 بسعر مثير للفئات المتوسطة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح المواصفات والمميزات الخاصة بالهاتف بالتفصيل ومعرفه سعره حاليا. مواصفات شاومي أم أي 11 لايت مواصفات شاومي أم أي 11 لايت أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتف xiaomi mi 11 lite وهي كالاتي: أبعاد الهاتف 160.5×75.7×6.8 ملي مع وزن 157 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من من نوع نانو حتي الجيل الرابع.

الهاتف مدعوم بتحكم في الأجهزة الكهربائية في المنزل.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك.

شاشه الهاتف من نوع amoled بحجم 6.55 بوصه وبدقه 1080×2400 بكسل وأبعاد عرض 20:9 ومعدل كثافه بكسلات تصل إلي 402 بكسل وتدعم طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل خامس.

سعه الهاتف تأتي بثلاث إصدارات وهم: الإصدار الأول بسعة 64 جيجا مع ذاكره رام 6 جيجا. الإصدار الثاني بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 6 جيجا. الإصدار الثالث بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا. يمكن وضع كارت بسعة 1 تيرا مكان الشريحة الثانية.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 732g بتكنولوجيا 8 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618 كما في شاومي poco x3 NFC.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 64 بكسل والثانية بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 5 بكسل بالإضافة لدعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 16 بكسل.

السماعات الخارجية بصوت استريو.

الهاتف يدعم معظم الاستشعارات.

الهاتف يدعم بصمه اصبع وبصمه وجه.

البطارية بسعة 4250 ملي مع شاحن بقوه 33 وآت.

ألوان الهاتف اللون الزهري و الخوخي و الأزرق و الأسود الفحمي. عيوب شاومي xiaomi mi 11 lite عيوب شاومي xiaomi mi 11 lite كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف وهي كالاتي: الهاتف لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.

لا يمكن استخدام الشريحتين مع كارت الذاكرة.

المعالج جيد بالنسبة لارتفاع السعر. سعر شاومي أم أي 11 لايت كما تم الإعلان عن سعر نسختين للهاتف والذين سيتوافرون في مايو وهم: النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5000 جنيه.

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5500 جنيه. الوسوم

شاومي أم أي 11 لايت من اهم واحدث الهواتف التي تم إصدارها من شركه شاومي والتي أعلنت عنه شاومي عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن هاتف شاومي xiaomi redmi 9t بمميزات رائعه وسعر مثير وعن هاتف شاومي بوكو poco m3 بسعر مثير للفئات المتوسطة، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح المواصفات والمميزات الخاصة بالهاتف بالتفصيل ومعرفه سعره حاليا. مواصفات شاومي أم أي 11 لايت مواصفات شاومي أم أي 11 لايت أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتف xiaomi mi 11 lite وهي كالاتي: أبعاد الهاتف 160.5×75.7×6.8 ملي مع وزن 157 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من من نوع نانو حتي الجيل الرابع.

الهاتف مدعوم بتحكم في الأجهزة الكهربائية في المنزل.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك.

شاشه الهاتف من نوع amoled بحجم 6.55 بوصه وبدقه 1080×2400 بكسل وأبعاد عرض 20:9 ومعدل كثافه بكسلات تصل إلي 402 بكسل وتدعم طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل خامس.

سعه الهاتف تأتي بثلاث إصدارات وهم: الإصدار الأول بسعة 64 جيجا مع ذاكره رام 6 جيجا. الإصدار الثاني بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 6 جيجا. الإصدار الثالث بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا. يمكن وضع كارت بسعة 1 تيرا مكان الشريحة الثانية.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 732g بتكنولوجيا 8 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618 كما في شاومي poco x3 NFC.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 64 بكسل والثانية بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 5 بكسل بالإضافة لدعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 16 بكسل.

السماعات الخارجية بصوت استريو.

الهاتف يدعم معظم الاستشعارات.

الهاتف يدعم بصمه اصبع وبصمه وجه.

البطارية بسعة 4250 ملي مع شاحن بقوه 33 وآت.

ألوان الهاتف اللون الزهري و الخوخي و الأزرق و الأسود الفحمي. عيوب شاومي xiaomi mi 11 lite عيوب شاومي xiaomi mi 11 lite كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف وهي كالاتي: الهاتف لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.

لا يمكن استخدام الشريحتين مع كارت الذاكرة.

المعالج جيد بالنسبة لارتفاع السعر. سعر شاومي أم أي 11 لايت كما تم الإعلان عن سعر نسختين للهاتف والذين سيتوافرون في مايو وهم: النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5000 جنيه.

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5500 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاومي أم أي 11 لايت الجديد و اهم مواصفاته الرائعة وسعره مثير جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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