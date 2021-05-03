خطوات فتح حساب بنك البلاد 1442 أونلاين وطريقة توثيق الحساب في أبشر

خطوات فتح حساب بنك البلاد من الممكن أن تتم عبر الإنترنت، كما أنه من الممكن أن يتم توثيق حساب بنك البلاد في حساب أبشر من خلال اتباع خطوات محددة، كما أنه من الممكن الآن أن يقوم كل عميل بالاشتراك في جميع خدمات المصرف عبر الإنترنت دون الحاجة إلى القيام بأي مجهود.

خطوات فتح حساب مصرفي في بنك البلاد

يوجد مجموعة من الخطوات التي قام بنك البلاد بالإعلان عنها في حالة رغبة أي شخص في فتح حساب مصرفي جديد بالبنك ولكن عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة الفرع، متمثلة في:

يقوم العميل أولاً بفتح المنصة الرئيسية لبنك البلاد وتسجيل الدخول عليه، وفي حالة الدخول لأول مرة يجب أن يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر.

وتسجيل الدخول عليه، وفي حالة الدخول لأول مرة يجب أن يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر. يقوم العميل باختيار خاصية ( أنا المستخدم الحقيقي لهذا البريد ) وذلك لتأكيد تسجيل الدخول، سيقوم الموقع بعرض صفحة بيانات يشترط أن يقوم العميل بكتابة هذه البيانات بشكل صحيح.

يقوم العميل بكتابة رقم البطاقة الخاص به، وفي حالة كان العميل مقيم فقط في السعودية يجب أن يقوم بإدخال رقم الإقامة الخاص به، كما أنه يشترط أن يقوم العميل بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص به.

يقوم الموقع في هذه الخطوة بإرسال كود تأكيد في رسالة على الهاتف المحمول، يقوم العميل بإدخال هذا الرقم على الموقع لإتمام الخطوات السابقة.

يقوم الموقع بعرض صفحة بيانات يشترط أن يقوم العميل بإدخالها كاملة وصحيحة، مثل الحالة الوظيفية للعميل إذا كان موظف حكومي أو لا وأيضاً المؤهل والمستوى التعليمي إذا كان ثانوي أو أقل.

كيفية توثيق حساب في بنك البلاد السعودي

من أهم الخدمات التي يقوم المصرف بتقديمها لعملائها هي خدمة التوثيق الإلكتروني، حيث يقوم العميل بفتح الموقع الرسمي لبنك البلاد ويقوم باختيار خاصية توثيق الحساب الإلكتروني، يقوم الموقع بعرض صفحة بيانات يشترط إدخالها بشكل كامل.

بعد عملية تأكيد الحساب يقوم العميل بكتابة اسم البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة السر لفتح الحساب مباشرةً، بعد إتمام الخطوات السابقة يقوم الموقع بتوثيق الحساب تلقائياً ويمكنك الاتصال بنك البلاد خدمة العملاء 00966920001002 إذا واجهتك أي مشكلة.