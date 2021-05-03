الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي بالمملكة يقدم البنك الكثير من الخدمات للمواطنين بالمملكة، ويتم الحصول على القرض بسهولة ويسر، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، فقام البنك بتسهيل القروض للمواطنين بالمملكة بدون كفيل، ومن الموقع معرفة كافة الخدمات للمقيمين وشروط التقديم، ويعطى البنك القرض الشخصي للمقيم بدون كفيل من خلال بعض الشروط، والعديد من المقيمين يحتاجون هذه القروض لتبية متطلباتهم المعيشية، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي بالمملكة، والمعروف أن أي قرض للمقيمين لابد من وجود كفيل، ولكن البنك اصبح ييسر القرض بدون كفيل، فقط يضع البنك بعض الضمانات لأخذ القرض من البنك.

الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من بنك الراجحي بالمملكة

يقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات للمواطنين، وهنا سنتكلم من خلال هذا التقرير على كيفية الحصول على قرض شخصي للوافد بدون كفيل وبالتقسيط:

يعطى البنك قروض تصل إلى مبلغ خمسون الآف ريال. ثلاثون ضعف الراتب للموظف في القطاع العام. ولكن يعطى قرض لموظف القطاع الخاص خمس وعشرون ضعف مرتب الموظف. يعطى البنك تامين تكافلي على الحياه لجميع الموظفين مع توافقه مع الشريعة الإسلامية. لا يجوز أن تقل مدة العمل في القطاع العام عن ثلاثة اشهر، أما في القطاع الخاص لا تقل عن ستة اشهر. لا يقل صافى الدخل عن ثلاثمائة ريال في القطاع العام، و أربعمائة ريال للقطاع الخاص.

يجب أن يقدم العميل الهوية من الأحوال المدنية. كشف حساب بنكى لأخر ست شهور في العمل. للعسكريين يقدم اخر قسيمة راتب أو اخر اقتطاع. يجب أن يكون للعميل صندوق بريد ورمز بريدي. يطلب البنك من العميل إثبات سكن وفاتورة كهرباء ومياه لنفس العنوان. يجب أرفاق القسيمة الخاصة بالراتب للعميل. تعهد العميل بتحويل الراتب للبنك لسداد الأقساط.

الدخول على الرابط الخاص الإلكتروني ببنك الراجحي. يجب أن تسجل كافة البيانات المطلوبة للعميل الذي يريد الحصول على القرض. يستطيع العميل التقدم على طلب قرض من أي مكان به فرع للراجحي بالمملكة. يمكن للعميل التواصل مع احد موظفي خدمة العملاء ببنك الراجحي.

المستندات المطلوبة على الحصول للقرض الشخصي بدون كفيل من الراجحيكيفية تقديم طلب للحصول على قرض من الراجحي بدون كفيل