تسجيل نظام نور برقم الهوية نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية وزارة التعليم

نظام نور المركزي يستعلم الطلاب الآن عن أفضل طرق الحصول على نتائج العام الدراسي 2020/2021 من خلال موقع نظام نور التعليمي، باعتباره أحد أفضل الأنظمة التعليمية المجهزة بالخدمات المختلفة للطالب وولي الأمر بالسعودية، حيث يمكن الآن التعرف على درجات الفصل الدراسي إلكترونياً من خلال الدخول على الرابط المباشر للمنصة، ولا شك أن ذلك وفر الكثير من الوقت والمجهود، كما عمل على عرض تفاصيل المستوى الدراسي لولي الأمر، ومن خلال مقالنا سنوضح طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

خدمات نظام نور 1442

منصة نظام نور المركزية ليست مجرد منصة تعليمية يتم من خلالها عرض درجات الطلاب أو عرض جداول امتحاناتهم، حيث أن لتلك المنصة دور كبير في تطور التعليم بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم خدمات تلطك المنصة:

إمكانية إطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم الدراسي في أي مرحلة دراسية بالسعودية.

الاستعلام على درجات الفصل الدراسي باستخدام رقم الهوية عبر الرابط المباشر الموفر عبر المنصة الرسمية لنظام نور.

اعتماد الدرجات للطلاب بشكل موثق ومؤكد، حيث يتم جميع الدرجات قبل رفعها عبر المنصة الرسمية لنظام نور.

توفير خدمة تواصل ولي الأمر مع المعلم، مما يعمل على تنمية قدرات الطفل وتقدمه وتحصيله الدراسي.

توفير برامج تعليمية جديدة تعزز من قدرة الطالب على تلقي أكبر قدر من المعلومات الدراسية بالمقارنة مع الأساليب والطرق التقليدية.

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني عبر موقع نظام نور المركزي 1442 من خلال تطبيق الخطوات التالية:

أدخل أولا على موقع “نظام نور المركزي“.

بعد ذلك قم بكتابة بيانات الحساب (الاسم – كلمة المرور).

وفي الخطوة التالية قم بالضغط على “نتائج الفصل الدراسي الثاني”.

وبعد ذلك قم بكتابة “رقم الهوية للطالب”.

وفي الخطوة الأخيرة قم بالضغط على كلمة “الاستعلام”.