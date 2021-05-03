وزارة الموارد البشرية فتح باب القبول ببرنامج الأمن الصحي الشروط والمستندات المطلوبة

وزارة الموارد البشرية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل ببرنامج “الأمن الصحي”، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأعلنت الوزارة عن أن التقديم متاح الرجال والنساء وفق الشروط والمعايير الموضوعة، وفيما يلي عبر موقع ثقفني ومن خلال السطور القادمة، سوف نتعرف على موعد التقديم وما هي الشروط والمستندات المطلوبة.

وزارة الموارد البشرية برنامج الأمن الصحي

برنامج الأمن الصحي هو برنامج يهدف إلى تدريب المسؤولين عن الأمن الصحي، للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل، ويتم تدريبهم وتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على الرد على تساؤلات الزوار واستفساراتهم، وتوفير بيئة آمنة من المخاطر وذلك وفق أعلى المعايير المتبعة في هذا الشأن.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وهذا الشرط يسري على الرجال والنساء.

ألا يكون على رأس العمل.

حاصل على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية (إدارة أعمال تطبيقية – علم الرياضة والنشاط البدني – اللغات والترجمة – السياحة والآثار – الحقوق والعلوم السياسية – الآداب – إدارة الأعمال – التربية – العلوم الاجتماعية).

ألا يزيد عمر المتقدم للتسجيل عن 40 عام وقت تقديم الطلب.

ألا يقل الطول بالنسبة للرجال عن 160سم و155 سم للنساء.

أي شروط إضافية تحتاج لها جهة التوظيف.

شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم وكذلك السجل الأكاديمي.

إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة لا بد أن يكون موضح بها المعدل التراكمي حتى يتم اعتمادها.

بالنسبة للشهادات غير الموضح بها المعدل التراكمي مطلوب السجل الأكاديمي.

صور من الدورات والشهادات في اللغة الإنجليزية من أحد الاختبارات المعتمدة والمعترف بها.

يتم المفاضلة بناءً على استكمال واستيفاء شروط القبول.

التحقق من قبل الجهة المسؤولة عن صحة المستندات المرفقة بالطلب.

الأولوية للأقدم تخرجاً ثم الأعلى في المعدل التراكمي ولمن يجتاز المقابلة الشخصية.

تقييم اللجنة بعد عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين.

ما هي الشروط المطلوبة؟المستندات المطلوبةآلية المفاضلة بين المتقدمينموعد التقديم

التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 20\9\1442 هجرياً الموافق 02\05\2021، وسيتم الانتهاء من المفاضلة واختيار المقبولين في مدة لا تتجاوز الثلاث أسابيع من تاريخ التقديم.

مدة الدراسة

مدة الدراسة في البرنامج هي ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماً.