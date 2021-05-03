برنامج الأمن الصحي وزارة الموارد البشرية تعلن فتح باب التسجيل تعرف على الشروط

برنامج الأمن الصحي، منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الأمن الصحي، وازداد البحث عن تفاصيل البرنامج، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع الزائرين والارتقاء بالمنظومة الصحية، كما حددت آلية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين وماهي المستندات المطلوبة وشروط الالتحاق بالبرنامج، وهذا البرنامج للرجال والنساء، وفيما يلي من خلال السطور القادمة سوف نتعرف بالتفصيل عن البرنامج وشروطه وموعد التقديم.

ما هو برنامج الآمن الصحي

وظيفة البرنامج هو تدريب وتأهيل الملتحقين به حتى يكونوا كوادر قادرة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية، بهدف تقليل المخاطر وحماية المترددين على المنشئة الصحية، كما لهم دور فعال ومهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار، كما يتدرب على توفير بيئة صحية وسليمة لزوار المنشآت الصحية المختلفة.

موعد التقديم في برنامج الأمن الصحي

التقديم للبرنامج من يوم الأحد 20\9\1442 هجرياً الموافق 02\05\2021.

مدة التدريب

مدة الدراسة في البرنامج ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماَ.

أولاً لا بد أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج سعودي الجنسية.

لا يعمل بأحد الوظائف الحكومية وألا يكون على رأس العمل.

حاصل على البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة للتسجيل.

لا يزيد عمر من يرغب في التسجيل عن 40 عام.

لا يقل طول الرجال عن 165سم والنساء 155سم.

أي شروط أخرى تضعها جهة العمل.

شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم بالمملكة والسجل المدني وبها المعدل التراكمي.

السجل المدني إذا كانت الشهادة لا تحتوي على المعدل التراكمي.

صورة من أحد الشهادات المعتمدة في اللغة الإنجليزية.

حاصل على درجة البكالوريوس أحد التخصصات التالية:

إدارة الأعمال التطبيقية، علم الرياضة والنشاط البدني، اللغات والترجمة، السياحة والآثار، الآداب، إدارة الأعمال، الحقوق والعلوم السياسية، العلوم الاجتماعية، التربية.

يتم تفضيل من كانت مستنداته كاملة ومستوفية كافة الشروط.

أن تكون البيانات صحيحة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

الأقدم تخرجاً.

الأعلى في المعدل التراكمي للشهادة.

شروط الالتحاقالمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج الأمن الصحيالتخصصات المطلوبة هي كالتاليآلية المفاضلة بين المتقدمين