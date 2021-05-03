إيداع المساعدة المقطوعة Maqtuaa والإستعلام برقم الطلب والسجل المدني

إيداع المساعدة المقطوعة، لا يزال هناك عدد كبير من الباحثين الذين ينتظرون الأخبار الجديدة المتعلقة بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للعام ١٤٤٢، حيث يبحث الآلاف من السكان السعوديين عن موعد صرف هذه المساعدة وكذلك عدد من الأمور الأخرى المتعلقة بها، وسنطلع حضراتكم في هذا المقال على جديد الأخبار وكذلك طرق الاستعلام عن المقطوعة، وذلك لأن عدد الراغبين في الحصول على معلومات عنها متزايد كل يوم حيث أن موعد الصرف الخاص بها قد تأخر كثيرا عن ما عهده الذين قدموا فيها من قبل وتحصلوا عليها، وتعرف بكونها من المساعدات القيمة جدا وينتظر عشرات الآلاف من الأشخاص والأسر الحصول عليها وذلك لأنها قد تغير حياتهم اليومية والظروف المعيشية القاسية بالنسبة لهم.

موعد إيداع المساعدة المقطوعة

هذا هو السؤال الأكثر أهمية والذي يستفسر عنه عشرات الآلاف من جميع أنحاء المملكة العربية، والذين بدورهم قاموا بتقديم ملفاتهم في وقت سابق وينتظرون الإعلان الرسمي من طرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشرف على إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات الأشخاص الذين أعلن عن قبول ملفاتهم حيث يتم إيداع المبلغ تلقائيا في حساباتهم، وقد أكد الدعم الفني للعملاء التابع للوزارة على أنه لا يوجد موعد محدد مسبقا يعلن فيه عن صرف المساعدة، لكن هناك طرق بسيطة جدا يمكن من خلالها للأشخاص الذين يريدون معرفة طلبهم وما حدث به الاستعلام عنه عبر موقع وزارة الموارد سواء الاستعلام برقم الطلب أو الاستعلام بالسجل المدني و سنوضح الطريقتين في هذا المقال.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الرابط الجديد

هذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، والتي من خلالها يمكن لأي شخص قام بتقديم ملفه للحصول على المساعدة المقطوعة اتباع الخطوات البسيطة التي ستعرض لكم، وذلك لأنه لا يوجد موعد محدد فينبغي على جميع الأشخاص الذين قد قدموا للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي متابعة ملف الطلب الخاص بهم باستمرار يوميا، وذلك لأن ملفهم قد يكون رفض من طرف الوزارة أو ما زال تحت المراجعة أو أن صاحبه تم إيداع المقطوعة في حسابه لذلك يجب الاستعلام بشكل متكرر عن حالة الطلب وهذه طريقة الاستعلام:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد أن ندخل الموقع نضغط على القائمة وتختار الخدمات الإلكترونية.

نختار الاستعلام عن طلب.

ندخل رقم الطلب الخاص بنا وكذلك الرمز الذي يظهر لنا وتضغط على استعلام.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

بما أن الأشخاص الأكثر استحقاقا للحصول على المساعدة المقطوعة هم الفقراء والأيتام وغيرهم من الأشخاص الذين أعلنت الوزارة على أنهم هم الأولى بالحصول على المقطوعة فقد وضعت شروطا مهمة جدا لجميع الراغبين في أن يحصلوا على المساعدة في المستقبل وذلك لأن عدد الملفات التي تقدم كل سنة تزداد عاما تلو الآخر، وسنعرض لكم الشروط الأبرز التي لن يقبل أي ملف ما دام لم يستوفيها فهي من الركائز الأساسية للحصول على المال في واحدة من المساعدات ذات الأهمية الكبيرة في السعودية: