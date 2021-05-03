إصابات كورونا فى الأرجنتين تتجاوز الـ3 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11.394 حالة، مقابل 16.502 أمس السبت، لتبلغ الحصيلة العامة 3005259.
كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 156 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 231 فى بيانات السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 64.252 شخصا.
وأضافت أن أسرة غرف العناية المركزة فى مستشفيات البلاد مليئة بنسبة 68.1%، بينما يصل هذا المستوى فى العاصمة بوينس آيرس وضواحيها إلى 76.2%.
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