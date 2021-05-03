الهلال السعودي يقيل ميكالي ويستعين بمساعد مورينيو السابق

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي الأحد إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي وتعيين البرتعالي جوزيه مورايس بديلاً له حتى نهاية الموسم.
وجاء قرار إقالة ميكالي، بعدما واجه الهلال شبح الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، قبل أن يتأهل إلى الدور التالي بفضل نتائج المجموعات الأخرى.
وقال الهلال في بيان "أنهت إدارة الهلال الاتفاق مع المدرب البرتغالي خوسيه (جوزيه) مورايس وطاقمه الفني المساعد، وذلك لقيادة الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، بدلاً من المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي".
وأشار الهلال الى أنه ينتظر وصول مورايس وطاقمه المساعد إلى الرياض في وقت متأخر من مساء الأحد.
وتحدث الهلال عن مسيرة مورايس الذي مر "بالعديد من المحطات التدريبية، بعضها في المملكة، وآخرها كانت مع جيونبوك الكوري الجنوبي، حيث قاده لتحقيق الدوري الكوري مرتين، إلى جانب كأس كوريا".
وتابع "نال مورايس على الصعيد الشخصي جائزة أفضل مدرب في كوريا الجنوبية عام 2019".
وسبق لمورايس أن أشرف على ناديي الشباب والحزم السعوديين، ويأتي اختياره في الوقت الحالي نظرًا لمعرفته بالكرة السعودية.
وعمل مورايس عمل لفترات طويلة كمساعد أول مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.
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