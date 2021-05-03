بمسحة واحدة تخلصي من أسمرار تحت الابط تبييض وتفتيح فوري من أول مرة

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود مناطق داكنة حيث انها قد تسبب لهم المزيد من القلق والإزعاج لهذا يود العديد منهم الحصول على حل للتخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية الفعالة التي تعنل على تبييضها، وبأسعار بسيطة، ولا تحتاج إلى بذل مجهود للقيام بها ولذا نقدم لكم بعضها من خلال موقعنا هذا. وصفة الليمون والنشا وصفة الليمون والنشا المكونات: نصف ليمون.

كمية متوسطة من النشا. طريقة التحضير: نقوم بتدليك الإبط جيدا بنصف الليمونة ثم نقوم بوضع النشا على الابط ويتم تركه حتى يتم تجفيف.

وفى هذا الوقت ستلاحظ ان لون النشا يتم تغييرها من وقت الى الاخر الى اللون الاسود.

ولا يجب علينا اغتساله ولكن ينصح بفركه جيدا ومن بعد ذلك سيظهر الفرق لنا مع الاستخدام.

ونقوم بتكرار هذه الوصفة إذا رغبت فى تبييض الإبط. وصفة عصير البطاطس والليمون وصفة عصير البطاطس والليمون المكونات: عصير البطاطس.

عصير الليمون. طريقة التحضير: خلط كمية متوسطة من عصير البطاطس مع عصير الليمون ونقوم بوضعه على منطقة التي تريد تبييضها حتى يجف الخليط.

ثم نقوم بغسل هذه المنطقة وتكرر هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوعين لازاله السواد في الابط والحصول على النتيجة التى تريدها. خلطة الخيار مع الكركم خلطة الخيار مع الكركم المكونات: نقوم بإحضار الخيار.

إحضار الكركم.

عصير الليمون.

كوب من الماء. طريقة التحضير: نقوم بمزج الماء مع مهروس الخيار مع بودرة الكركم و اضافة عصير الليمون إليهما.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على المنطقة التي تريد تبيضها لمدة لا تزيد على نصف ساعه ثم نقوم غسل هذه المنطقه بالماء الدافئ. وصفة زيت جوز الهند وصفة زيت جوز الهند المكونات: زيت جوز الهند طريقة التحضير: نقوم بوضع العديد من قطرات زيت جوز الهند على الإبط ثم نقوم بفرك هذه المنطقه جيدا لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم باغتسال هذا الزيت بماء دافئ مع صابون ونكرر هذه الطريقة من تلات الى اربع مرات فى اليوم الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود مناطق داكنة حيث انها قد تسبب لهم المزيد من القلق والإزعاج لهذا يود العديد منهم الحصول على حل للتخلص من تلك المشكلة بشكل نهائي، وبالتأكيد لا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية الفعالة التي تعنل على تبييضها، وبأسعار بسيطة، ولا تحتاج إلى بذل مجهود للقيام بها ولذا نقدم لكم بعضها من خلال موقعنا هذا. وصفة الليمون والنشا وصفة الليمون والنشا المكونات: نصف ليمون.

كمية متوسطة من النشا. طريقة التحضير: نقوم بتدليك الإبط جيدا بنصف الليمونة ثم نقوم بوضع النشا على الابط ويتم تركه حتى يتم تجفيف.

وفى هذا الوقت ستلاحظ ان لون النشا يتم تغييرها من وقت الى الاخر الى اللون الاسود.

ولا يجب علينا اغتساله ولكن ينصح بفركه جيدا ومن بعد ذلك سيظهر الفرق لنا مع الاستخدام.

ونقوم بتكرار هذه الوصفة إذا رغبت فى تبييض الإبط. وصفة عصير البطاطس والليمون وصفة عصير البطاطس والليمون المكونات: عصير البطاطس.

عصير الليمون. طريقة التحضير: خلط كمية متوسطة من عصير البطاطس مع عصير الليمون ونقوم بوضعه على منطقة التي تريد تبييضها حتى يجف الخليط.

ثم نقوم بغسل هذه المنطقة وتكرر هذه الوصفة يوميا لمدة اسبوعين لازاله السواد في الابط والحصول على النتيجة التى تريدها. خلطة الخيار مع الكركم خلطة الخيار مع الكركم المكونات: نقوم بإحضار الخيار.

إحضار الكركم.

عصير الليمون.

كوب من الماء. طريقة التحضير: نقوم بمزج الماء مع مهروس الخيار مع بودرة الكركم و اضافة عصير الليمون إليهما.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على المنطقة التي تريد تبيضها لمدة لا تزيد على نصف ساعه ثم نقوم غسل هذه المنطقه بالماء الدافئ. وصفة زيت جوز الهند وصفة زيت جوز الهند المكونات: زيت جوز الهند طريقة التحضير: نقوم بوضع العديد من قطرات زيت جوز الهند على الإبط ثم نقوم بفرك هذه المنطقه جيدا لمدة 15 دقيقة.

ثم نقوم باغتسال هذا الزيت بماء دافئ مع صابون ونكرر هذه الطريقة من تلات الى اربع مرات فى اليوم

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