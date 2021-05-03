زلزال بقوة 5.6 درجة قرب سواحل إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أن الزلزال تم تسجيله فى الساعة 17:46 بتوقيت جرينيتش وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 171 كيلومترا من جنوب غرب مدينة بادانغ، ووقع على عمق 16.4 كيلومتر تحت الأرض.

ولم ترد حتى الآن أى تقارير حول إصابات أو أضرار مادية محتملة جراء الزلزال.