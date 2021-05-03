البرازيل تسجل أكثر من 1.200 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وسجل البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية 407.639 وفاة و14.7 مليون إصابة بالفيروس فى المجمل. وتتراجع حاليا حالات الإصابة الجديدأة فى البرازيل عن ذروتها المسجلة فى أواخر مارس. وتحتل الوفيات بالفيروس فى البرازيل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة.

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