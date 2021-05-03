مقتل 26 شخصًا بعد تصادم قاربين فى بنجلاديش

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول البارز فى الشرطة البنغالية بوسط البلاد، ميراج حسين: "عثر رجال الإنقاذ على 26 جثة، وربما لا يزال البعض فى عداد المفقودين"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. ويواجه المئات الموت فى حوادث العبارات فى بنجلاديش سنويًا.

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