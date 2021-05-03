إصابة 3 إسرائيليين فى هجوم بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاق أعيرة نارية من مركبة فى تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكن المهاجم أو المهاجمون من الفرار. وقال الجيش فى وقت لاحق، مستخدمًا الأسماء التوراتية اليهودية لجنوبى وشمالى الضفة الغربية: "ستعزز فرقة يهودا والسامرة بجنود إضافيين من الجيش الإسرائيلى وفقًا لتقييمنا المستمر للوضع". وكان جنود الاحتلال أطلقوا النار على فلسطينية فى الضفة الغربية فى وقت سابق من الأحد، بزعم "اقترابها منهم بسكين"، وذكرت تقارير إعلامية، أن المرأة أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى.

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