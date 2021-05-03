مصرع 26 شخصا في حادث اصطدام بين قاربين ببنجلادش

قالت الشرطة، إن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد عدد آخر بعد غرق قارب سريع مكتظ في نهر بادما في بنجلادش اليوم الاثنين إثر اصطدامه بسفينة صب تحمل شحنة من الرمل.

وقال ميراج حسين المسؤول البارز في الشرطة بمنطقة ماداريبور بوسط البلاد حيث وقع الحادث “عثر رجال الإنقاذ على 26 جثة وربما لا يزال البعض في عداد المفقودين”.

وأضاف، أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

ويموت سنويا المئات في حوادث العبّارات في بنجلادش التي تقع أراضيها في مستوى منخفض وبها شبكة كبيرة من الطرق المائية الداخلية لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة.