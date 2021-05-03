السعودية.. تعيين فيصل الإبراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط

جدة - نرمين السيد - أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسومًا بتعيين فيصل الإبراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط فى السعودية، حسبما أفادا وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الإثنين.





وكان الملك سلمان كلف وزير المالية محمد الجدعان بالإشراف على الوزارة فى مارس 2020، بعد إعفاء محمد التويجرى من منصبه، وتعيينه مستشارًا للديوان الملكى السعودى بدرجة وزير. كما أصدر العاهل السعودى قرارًا بتعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيرى، نائبًا لوزير التجارة.

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