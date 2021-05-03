بلينكن: الصين أكثر قمعًا فى الداخل وأكثر عدائية فى الخارج

وفى مقابلة له ببرنامج "60 دقيقة"، الذى تبثه شبكة "سى.بى.إس" الإخبارية، رد على بلينكن على تساؤلات حول اتجاه واشنطن إلى مواجهة عسكرية مع بكين، قائلاً إن "الوصول إلى تلك النقطة أو حتى التوجه إليها يتعارض بشدة مع مصالح الصين والولايات المتحدة".
وأضاف: "ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعًا فى الداخل وأكثر عدوانية فى الخارج.. هذه حقيقة".
وردًا على سؤال بشأن الأنباء التى أفادت بسرقة الصين مئات المليارات من الدولارات أو أكثر من الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأمريكية، قال بلينكن إن إدارة بايدن لديها "مخاوف حقيقية على قضية الملكية الفكرية".
وكان بلينكن قال فى الشهر الماضى، إن "الولايات المتحدة قلقة من الإجراءات العدوانية التى تتخذها الصين ضد تايوان"، مضيفًا أنه سيكون "خطأً فادحًا أن تحاول أى جهة تغيير الوضع الراهن فى غرب المحيط الهادى بالقوة".
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