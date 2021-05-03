جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا يقترب من 153 مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 152 مليوناً و871 ألفاً و267 حالة. وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم /الإثنين/- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و202 ألف و541 حالة.

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