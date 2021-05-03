الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 11 إصابة وافدة من...

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90697 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

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