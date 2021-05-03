موعد إجازة عيد الفطر 2021

يترقب الكثيرون معرفة موعد إجازة عيد الفطر تحديدًا لما تبعثه في نفوسهم من البهجة والسعادة، حيث أن الإجازة تجدد النشاط، وتكون حافز قوي على العودة لممارسة مهام العمل بحيوية وطاقة إيجابية، وفي المقال نستعرض موعد عطلة العيد الرسمية وأجمل رسائل التهنئة التي يمكن إرسالها للأصدقاء والأهل.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق الأربعاء 12 من مايو 2021 في حالة أن شهر رمضان الكريم عبارة عن 29 يوم فقط.

أما إذا كان الشهر مكتمل، فإن أول أيام العيد الخميس الموافق 13 مايو، وتنتهي إجازة عيد الفطر المبارك يوم السبت (ثالث أيام العيد) الموافق 15 من مايو 2021م.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر

يزداد البحث عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل والاحتفال بالعيد، ومن أجمل الرسائل ما يلي:

مبارك عليكم عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى أحبائكم بالخير والبركة والسعادة.

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان وحلول العيد، أحب أكون من أوئل المهنئين مع تمنياتي لكم وللأسرة الكريمة بالسعادة وراحة البال.

كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، أنعم الله عليكم بالصحة والستر والسعادة.

أهنأكم بعيد الفطر المبارك وأتمنى لكم قضاء إجازة ممتعة وسعيدة.

جعل الله أيامك كلها عيد، كل عام وأنت بألف خير.

خالص التهاني للأمة الإسلامية بالخير والبركات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

أتمنى لكم عيد فطر مبارك وإجازة سعيدة مليئة بالبهجة والسعادة.

مع خالص أمنياتي لأصدقائي وجميع أفراد عائلتي بقضاء أوقات ممتعة في العيد، وكل عام والجميع بالخير.

كل عام وجميع الشعب المصري بخير وسلام.

بعد انتهاء رمضان أتمنى أن يتقبل الله منا ومنكم ونكون من العتقاء والمغفور لهم بإذن الله، وأهنأكم بحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير.

عيد فطر مبارك وإجازة سعيدة للجميع.

أجمل رسائل التهنئة بمناسبة العيد